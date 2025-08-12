OAB-DF e TJDFT mudam regras para proteger dados e combater falsos advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça do DF estão aumentando a segurança das petições protocoladas. A medida visa proteger dados sensíveis como CPF e endereço das partes. As petições com informações sigilosas poderão ser protocoladas separadamente com sigilo reforçado. Peças processuais terão tarjas identificadoras para evitar fraudes. Foram relatadas denúncias sobre uso ilícito de nomes por advogados na última semana.



