Obras na W3 Sul complicam trânsito e segurança de passageiros no uso das paradas de ônibus

A W3 Sul enfrenta interdições desde segunda-feira devido a uma obra de recapeamento no asfalto. A faixa da direita, em frente ao Setor Comercial no sentido W3 Norte, está fechada, obrigando passageiros a aguardarem ônibus próximo à construção e enfrentarem barulho e fumaça dos veículos pesados. A insegurança é destaque, já que os passageiros dividem espaço com carros e motos.



A Secretaria de Obras do DF não forneceu um prazo para a conclusão, mas afirmou que pretende finalizar os trabalhos antes do período de chuva. Com orçamento de R$ 30 milhões, as medidas incluem a remoção de 8 cm do asfalto antigo para aplicação de uma nova camada, mais resistente. A falta de planejamento para realocar paradas de ônibus é criticada, deixando usuários sem segurança adequada para utilizar o transporte público.



