Ônibus de hospital que transportava pacientes bate em poste no Eixão Norte, no DF

Um acidente ocorreu no Eixão Norte, no DF, durante a tarde, envolvendo um ônibus que transportava 10 pacientes de um hospital e um carro. O veículo colidiu com um poste. Ninguém ficou ferido. O poste foi removido para evitar novos acidentes na área. Imagens mostram os destroços do carro e o trânsito seguindo normalmente após o incidente.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!