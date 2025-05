Operação em Águas Claras (DF) orienta ambulantes e comerciantes sobre regularização

A administração de Águas Claras (DF) realizou uma operação conjunta com a DF Legal para orientar ambulantes e quiosques irregulares. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária.



As equipes atuaram nas estações de Arniqueira e Águas Claras, além da área em frente ao shopping, com alta concentração de ambulantes. De acordo com o administrador, aqueles em locais inadequados devem buscar espaços autorizados e a regularização. Ele acrescentou que o próximo passo será multar os comerciantes irregulares.



