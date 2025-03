Operação policial no Recanto das Emas (DF) combate furto de cabos e tráfico

A 27ª Delegacia de Polícia realizou uma operação no Recanto das Emas (DF) para identificar compradores de materiais roubados, visitando pelo menos 10 ferros velhos. Durante as operações, foram encontradas porções de maconha, crack e facas, incluindo uma grande peixeira. A operação continua com apreensões de pessoas procuradas pela justiça. Aqueles que compram ou possuem esses itens podem ser penalmente responsabilizados.



