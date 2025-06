Paciente realiza desejo e vai a show de pagode em UTI móvel no DF

Tatiana Barros, de 45 anos, está internada na UTI há seis meses devido a uma rara condição genética que afeta a produção de sangue e pode causar paralisia. Apaixonada por pagode, Tatiana realizou o desejo de assistir a um show no Parque da Cidade, no Distrito Federal.



Com o apoio de suas irmãs e um esquema especial para garantir sua segurança, ela pôde vivenciar uma noite mágica. Durante o show, Tatiana expressou sua felicidade dançando com o ombro, único movimento que consegue fazer. O evento trouxe um alívio e novo ânimo para enfrentar seu tratamento.



