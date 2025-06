Para praticar qualquer modalidade de pesca no Lago Paranoá é preciso autorização

O Lago Paranoá, no DF, é conhecido por suas diversas espécies de peixes, como tucunaré, tilápia e pirarucu. Para pescar no lago, é preciso uma licença do Ministério da Pesca e Aquicultura. A Secretaria de Pesca do Distrito Federal está desenvolvendo novas regras de fiscalização, previstas para julho, visando a regulamentação sustentável do local.



Celismar, pescador com mais de 40 anos de experiência, destaca a importância da soltura dos peixes. Já Marcelo Reisman, especialista em pesca subaquática, enfatiza a prática seletiva e o respeito ao meio ambiente. Mais de 40 mil pessoas são adeptas da pesca na região, e a fiscalização é realizada pela Polícia Ambiental do DF.



