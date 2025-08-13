Parceria do DF garante transporte para mulheres que sofreram violência doméstica

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e uma empresa de transporte por aplicativo fecharam uma parceria para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Elas recebem um desconto de R$ 40 por corrida, facilitando o deslocamento para locais seguros após denúncias.



A iniciativa está disponível nas delegacias especializadas e nas que possuem o núcleo de atendimento à mulher, incluindo a 6ª DP do Paranoá, 11ª DP no Núcleo Bandeirante, 29ª DP no Riacho Fundo, e a 38ª DP em Vicente Pires. Além de assistência psicológica e jurídica, o serviço é essencial para a segurança e confidencialidade das vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!