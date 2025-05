Pedido de casamento termina em assalto durante passeio de balão no DF

No último sábado, dia 24, Abner Felipe e sua noiva viveram momentos de alegria e tensão durante um passeio de balão sobre o Lago Paranoá, em Brasília. Abner havia planejado o pedido de casamento há dois meses, buscando uma forma única de surpreender a parceira. Durante o voo, todo o cenário estava perfeito, tornando o pedido especial. Após cerca de uma hora no ar, o balão pousou em uma área descampada na região das Chácaras do Paranoá (DF).



Pouco tempo depois do pouso, um homem armado, usando capuz, apareceu e anunciou o assalto. Ele levou cerca de R$ 20 mil em equipamentos do profissional de vídeo contratado para registrar o momento, além de cartões de memória que continham fotos e vídeos de trabalhos recentes. "É uma sensação de impotência, você não consegue reagir", desabafou o profissional, expressando a frustração pela perda dos registros.



A polícia respondeu rapidamente à ocorrência, mas o sentimento de frustração permanece para os envolvidos, diante da perda de equipamentos e das lembranças daquele dia especial.



