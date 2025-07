Pedido o afastamento do deputado acusado de assédio

O deputado distrital Donizeti está no centro de uma crise, enfrentando um processo disciplinar e um pedido de suspensão pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa. Todas as mulheres da Câmara e a procuradora Paula Belmonte assinaram o pedido, impulsionado por relatos de abuso sexual, violência e condução alcoolizada. A gota d'água foi uma suposta tentativa de "carteirada" contra a polícia para evitar o teste do bafômetro.



O presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, afirmou que um relator será designado para o Conselho de Ética analisar o caso. Após as acusações, Donizet pediu licença médica para tratamento mental.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!