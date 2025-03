Perícia analisa como começou incêndio em loja de eletrônicos no Park Way (DF)

A Defesa Civil analisa as condições da estrutura de loja de eletrônicos que pegou fogo no Park Way (DF) e perícia vai analisar como o incêndio começou. O fogo teve início na tarde dessa segunda-feira (24) e 10 viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas.



Dos 40 funcionários presentes, todos conseguiram sair do prédio sem ferimentos. A fumaça densa dificultou o combate ao fogo, que, segundo informações preliminares, pode ter começado no telhado durante manutenção de placas solares.



O fogo iniciou no segundo andar e se espalhou rapidamente pelo prédio. Conforme relatos, o calor intenso danificou janelas e o telhado da administração ao lado do prédio incendiado. Dois bombeiros passaram mal devido à fumaça, mas foram atendidos e passam bem.



