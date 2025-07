Pesquisa mostra que saúde pública do DF é o setor mais mal avaliado pela população

A saúde pública no Distrito Federal é a área mais mal avaliada do governo, segundo pesquisa do Observa DF. A filha de uma residente de Ceilândia (DF) está internada após um infarto e espera transferência para o hospital de base, ilustrando a demora no atendimento das UPAs.



Entre mil entrevistados, 75% usaram o SUS no último ano, com insatisfação maior entre os de baixa renda. A falta de médicos e o tempo de espera são as principais queixas.



