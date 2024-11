Plano Diretor de Ordenamento Territorial deve chegar à Câmara Legislativa no início de 2025

Depois de sancionar o PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília), o Governo do Distrito Federal visa terminar a atualização do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial). A expectativa é que até o início do ano que vem o texto seja entregue à Câmara Legislativa.



O PDOT é o principal instrumento básico mais importante sobre política territorial do DF. Ele é responsável, basicamente, por regular a localização dos assentamentos e das atividades econômicas e sociais permitidas em cada local.