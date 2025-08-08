Plataforma online gratuita reúne dados sobre educação no Brasil

A presidente da Associação de Olho no Material Escolar apresentou uma plataforma online gratuita que compila dados do MEC e de outras fontes sobre a educação no Brasil. A ferramenta visa facilitar o acesso à informação para a sociedade civil, permitindo análises que podem ser levadas aos prefeitos e secretários de educação. O programa busca acompanhar políticas públicas relacionadas ao setor educacional.



