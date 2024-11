Polícia Civil do DF cria Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento

O governador Ibaneis Rocha assinou o decreto 46.541 que determinou a criação da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev) dentro do organograma da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A divisão será chefiada pelo delegado Fabrício Paiva. A nova divisão será composta por dois delegados e 23 policiais e vai combater, prevenir e mapear tentativas de atentados no DF.