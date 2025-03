Polícia encontra armas escondidas em ônibus no Recanto das Emas (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal conduziu a Operação 24 Horas, no Recanto das Emas (DF), visando combater crimes de forma preventiva e repressiva na área. Sob a liderança do delegado Fernando Fernandes, a operação iniciou com mandados de busca e apreensão, focando em locais conhecidos por uso e tráfico de drogas.



Durante a operação, diversas armas brancas e substâncias entorpecentes foram apreendidas. A polícia destacou a importância da ação onde o tráfico ameaça a segurança local. Ao todo, seis pessoas foram encaminhadas à delegacia por envolvimento com drogas e possíveis ligações com o crime organizado. A operação também incluiu abordagens em transportes coletivos, onde foram localizadas armas escondidas.



