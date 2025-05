Polícia Federal divulga edital de concurso com 1.000 vagas disponíveis

A Polícia Federal divulgou o edital do novo concurso público que oferece 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivãs e 21 para papiloscopistas. Os salários podem chegar a R$ 27 mil.



As inscrições ocorrem entre os dias 26 de maio e 13 de junho, e as provas estão marcadas para o dia 27 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente através do site da banca organizadora, Cebraspe. A Polícia Federal alerta para não acessar links não oficiais relacionados ao concurso.



