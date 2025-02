Polícia intercepta carro com cocaína contrabandeada de Goiânia para Samambaia

A Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do DF prendeu um suspeito por tráfico interestadual. O indivíduo transportava um veículo com cocaína de Goiânia para Samambaia. A polícia recebeu informações sobre um carro preto que realizaria a viagem e abordou o veículo na BR-060 ao retornar. No porta-malas, foram encontrados 22 tijolos de cocaína e munição para armas restritas. O condutor do veículo foi preso durante a abordagem na estrada.