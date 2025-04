Polícia investiga homem que teria dado golpe milionário se passando por investidor

A polícia está investigando um suposto golpe liderado por um homem que se apresentou como empresário e investidor. Uma das vítimas perdeu R$ 55 mil após ser convencida a investir em um fundo prometido pelo suspeito, que também vendia colchões. Apesar de ter recebido uma pequena parte do dinheiro de volta, o homem desapareceu logo em seguida.



Outra vítima, Eliezer, relatou que o grupo de vítimas, juntas, perderam mais de R$ 100 mil ao tentar comprar um colchão. O golpista utilizou um cheque sem fundo e prometeu um estorno que nunca aconteceu. Um grupo de WhatsApp com mais de 20 membros foi criado para unir aqueles lesados pelo esquema.



