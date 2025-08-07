Polícia Militar faz apreensões e prisões em Brasília

A Polícia Militar realizou diversas operações bem-sucedidas na região de Brasília. Em Samambaia Norte, um carro roubado foi recuperado e armas foram apreendidas. Já em Ceilândia, um suspeito foi preso ao tentar furtar uma bateria de carro, flagrado por uma viatura que patrulhava a área.



No centro de Brasília, um homem foi detido após quebrar o vidro de um carro e roubar uma mochila; ele tinha mais de 12 passagens pela polícia. Em outro incidente, em Taguatinga, dois homens roubaram um veículo, mas foram rapidamente presos com a ajuda de um ex-sargento do exército. A Polícia Militar enfatiza a importância de reportar crimes rapidamente para melhorar a segurança.



