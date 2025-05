Polícia Militar registra mais de 2 mil autuações no trânsito do DF

A Polícia Militar do Distrito Federal registrou 2.778 autuações durante uma operação entre os dias 12 e 18 de maio. As principais infrações foram: 1.360 por uso do celular ao volante, 937 pela falta do cinto de segurança e 286 por embriaguez ao volante. Além disso, houve 195 casos de motoristas com carteira de habilitação vencida ou sem habilitação válida.



A ação fez parte do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre segurança no trânsito. Uma representante da operação destacou que o uso do celular pode passar despercebido aos motoristas, mas que um segundo de distração pode colocar vidas em risco.



