Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização no DF durante o Carnaval

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou a Operação Carnaval, visando intensificar a fiscalização nas rodovias do Distrito Federal até 5 de março. O principal objetivo é prevenir sinistros graves e óbitos, aumentando a segurança nas estradas. A operação foca em combater a embriaguez ao volante e em verificar a condição dos veículos, incluindo pneus e equipamentos obrigatórios.



"Nós iremos zerar os acidentes graves e os óbitos na rodovia federal", afirmou um dos chefes da PRF, destacando a importância do respeito às leis de trânsito. Além disso, os veículos devem estar devidamente licenciados para circular, caso contrário, poderão ser recolhidos ao pátio.



