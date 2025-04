Poluição do Rio Melchior será discutida em reunião da CPI na Câmara Legislativa do DF

Nesta quinta-feira (3), a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Rio Melchior realizará sua primeira reunião na Câmara Legislativa do Distrito federal. A CPI busca identificar os responsáveis pela poluição no rio que fica entre Samambaia e Ceilândia.



O deputado Daniel Donizet, relator da comissão, estará presente na reunião. Desde 2022, moradores da região relatam problemas com a poluição do rio, que foi classificado como nível 4, indicando severo alarme ambiental.



