Ponte JK, em Brasília, ganha reforço na segurança com monitoramento 24 horas

A Ponte JK, em Brasília, alvo de constantes furtos de cabos e atos de vandalismo, recebeu um sistema de monitoramento que funcionará 24 horas por dia. O investimento foi de R$ 830 mil e incluiu a troca de quase 4.000 metros de cabo de cobre por alumínio, material sem valor no mercado paralelo.



Foram instaladas 162 luminárias de LED, 66 projetores e 16 câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional. As câmeras permitirão contato direto com o policiamento na região para coibir ações criminosas.



