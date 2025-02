População do DF poderá denunciar abusos infantis em sites do GDF

A população do Distrito Federal poderá denunciar abusos contra crianças e adolescentes através de uma nova ferramenta digital aprovada na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). Apresentado pelo deputado pastor Daniel de Castro, o projeto inclui um botão obrigatório em sites vinculados ao GDF, integrando serviços como Disque 100 e Polícia Militar. "Num contexto de um país em que 320 crianças e adolescentes sofrem situações de exploração sexual a cada 24 horas, o fortalecimento do combate à pedofilia que que ser tratado como medida urgente", destaca Vladimir Pofírio. A lei também prevê campanhas publicitárias para promover a utilização da ferramenta, assegurando que as denúncias sejam feitas de forma anônima e segura.