Portal R7 recebe prêmio CNT de Jornalismo por matéria especial sobre transporte sustentável

O portal R7, do Grupo RECORD, recebeu nesta quarta-feira (4) um dos principais prêmios de jornalismo no Brasil: o CNT, da Confederação Nacional do Transporte. A reportagem especial Desafios do transporte para a mobilidade sustentável, de Giovana Cardoso e Jéssica Gotlib, venceu na categoria Meio Ambiente e Transporte. A matéria, publicada no último 5 de agosto, teve edição de Alexandre de Paula, Bruna Lima e Carlos Eduardo Bafutto, e arte de Luce Costa.



Segundo Giovana Cardoso, o setor de transportes foi responsável por 33% do consumo de energia do Brasil, em 2023, o que demonstra a importância de debater o tema. “Quando a gente pensa em transporte, pensa em coletividade. Meio ambiente e sustentabilidade também são algo coletivo. E a gente queria trazer essa questão da mobilidade sustentável: o que o transporte precisa fazer para deixar o setor mais limpo”, explica.



A repórter avalia a abordagem de transporte, rotas sustentáveis e alternativas para transição energética limpa como desafiadora. Principalmente, devido à amplitude e delicadeza dos temas. “O setor de transporte é amplo, tem muitos dados, muita coisa. O difícil foi falar ‘para onde a gente vai, o que a gente precisa focar’. Foi o ponto mais desafiador, relembra a jornalista. A reportagem foi produzida em apenas uma semana e meia.



Esta foi a 31ª edição do prêmio da CNT. Neste ano, o tema foi voltado para sustentabilidade e pautas que abordam as particularidades dos transportes rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo.



Giovana tem 23 anos e está formada há apenas dois. Ela avalia que vencer um prêmio tão importante em tão pouco tempo de carreira a estimulou a produzir mais reportagens que causem impacto social.