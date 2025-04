Presidente da CPI do Rio Melchior considera substituir distritais ausentes

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Rio Melchior, no Distrito Federal, enfrenta dificuldades após reuniões serem canceladas por falta de quórum. Criada para investigar a poluição no rio que passa por Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente, a CPI não avançou devido a questões políticas, pessoais e de saúde.



O relator, deputado Daniel Donizet, está envolvido em um escândalo de importunação sexual, e o deputado Morro da Cruz segue internado por problemas pulmonares, prejudicando a atuação da comissão. No entanto, a presidente da CPI, deputada Paula Belmonte, enfrenta desconfiança devido a suas possíveis ambições políticas.



O apoio do presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, pode trazer uma reviravolta, com promessas de substituir parlamentares e ajustar prazos. A CPI já aprovou cinco convocações para ouvir membros de órgãos ambientais, buscando apurar as responsabilidades pela contaminação do Rio Melchior.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!