Primeira prova do Enem será aplicada no próximo domingo

No próximo domingo, 4 milhões e 300 mil candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É importante verificar horário, local da prova e a opção da língua estrangeira escolhida. A prova contará com 90 questões objetivas nas áreas de linguagens e ciências humanas. O primeiro dia também incluirá uma redação. A segunda aplicação do exame está agendada para o dia 10 de novembro.