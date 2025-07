Primeiro hotel social do Distrito Federal acolhe pessoas em situação de rua e pets

O primeiro hotel social do Distrito Federal foi inaugurado para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo pernoite, alimentação e kits de higiene. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Instituto Mãos Solidárias.



Segundo Juliana Nunes, coordenadora da organização, o local disponibiliza 200 vagas diárias, com entrada das 7h às 23h e saída até as 8h. Além disso, um canil é preparado para abrigar os pets dos moradores, assegurando o cuidado integral.



