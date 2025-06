Programa Viva Flor já atendeu 334 mulheres em situação de risco em 2025 no DF

Nos primeiros cinco meses de 2025, o programa Viva Flor atendeu 334 mulheres em situação de risco no Distrito Federal. A iniciativa é uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria da Mulher, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.



Por meio de um aplicativo que permite o monitoramento eletrônico e o acionamento rápido da polícia, o Viva Flor tem oferecido suporte eficaz a vítimas de violência doméstica. No mesmo período, oito agressores foram presos por descumprirem medidas protetivas vinculadas ao programa.



Desde sua criação, em 2018, o Viva Flor já assistiu 1.102 mulheres. As regiões administrativas com maior número de beneficiárias são Santa Maria, Ceilândia, Gama, Planaltina, Riacho Fundo e Taguatinga. A maioria das mulheres atendidas está na faixa etária entre 30 e 59 anos.







