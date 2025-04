Programe-se: fim de semana cultural em Brasília tem teatro, música e dança

Neste fim de semana, o Teatro Sesc da 504 Sul apresenta a peça "Sentença ou Fúria da Filha Resignada", que aborda relações interraciais e familiares. Segundo a atriz Mariane Marinho, o espetáculo é uma importante reflexão para as famílias. As apresentações ocorrem neste sábado (12) e domingo (13) às 19h30 e os ingressos são gratuitos.



Ainda no teatro, o espetáculo "O Julgamento de Zé Bebelo", no Teatro do Brasília Shopping, destaca a linguagem única de Guimarães Rosa. As apresentações ocorrem às 20h, com ingressos a partir de R$ 20. No CCBB Brasília, a temporada "Amazônia em Movimento" com o Corpo de Dança do Amazonas, homenageia os povos originários com apresentações até 27 de abril, sempre às 20h, a meia entrada custa R$ 15.



A Arena BRB Mané Garrincha recebe Jorge e Mateus, a maior dupla sertaneja do país para celebrar 20 anos de carreira. A festa começa com a abertura dos portões às 17h de sábado, e ingressos a partir de R$ 925. Já o Roupa Nova se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em sua turnê 2025, com shows no sábado às 21h30 e domingo às 20h, ingressos a partir de R$ 130, disponíveis na Bilheteria Digital.



