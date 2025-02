Programe-se: saiba quais são os eventos culturais e diversão no final de semana no DF

Neste fim de semana em Brasília, ocorrem diversos eventos culturais e de lazer. No espaço cultural Renato Russo, estreia a peça "Bebê Groove", voltada para crianças de 0 a 5 anos, com sessões gratuitas no sábado e domingo, às 11h e 16h. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes. No sábado, o complexo Fora do Eixo recebe o grupo Pagode do Adam às 15h, com ingressos a partir de R$ 45. Outro destaque é o evento no Sesc, que traz Diogo Nogueira e outros artistas, a partir das 16h, com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos e doação de 1 kg de alimento não perecível. Em Sobradinho, o festival Comida de Rua começa às 10h, com entrada gratuita. Já o Nippo Festival acontece no Taguatinga Shopping, sextas a domingos, com ingressos a R$ 15, celebrando a cultura japonesa com shows, gastronomia, K-pop e cosplay. Programe-se e aproveite!