Projeto de treinamento de cães-guia para suporte de estudantes com transtornos é retomado

Após a reforma no canil do Corpo de Bombeiros, um projeto foi iniciado para treinar filhotes que darão suporte a estudantes da rede pública do DF e se tornarão cães-guia. Os filhotes passarão dez meses com oito famílias socializadoras antes de retornarem ao centro para o treinamento específico. Eles auxiliarão alunos com transtornos e deficiência visual nas escolas cívico-militares.



