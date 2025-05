Projeto distribui absorventes gratuitos para mulheres em órgãos públicos

O programa Absorve Bem foi lançado para combater a falta de dignidade menstrual. O projeto instalará caixas de absorventes em 40 locais públicos no Distrito Federal, com meta de atingir 100 pontos até o fim do ano. Pessoas podem doar ou retirar absorventes em locais como Tribunal de Justiça e estações de metrô.



O GDF, juntamente com a Secretaria da Mulher e Campanhas Solidárias, garantirá o abastecimento dessas caixas. Atualmente, 30 mil absorventes foram recebidos e também estão disponíveis em farmácias populares para inscritas no Cadastro Único. A iniciativa destaca a importância da empatia e da sororidade, promovendo uma cultura de doação.



