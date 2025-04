Projeto no DF visa agilizar licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos

O projeto que visa modificar o licenciamento ambiental no Distrito Federal busca desburocratizar as autorizações para pequenos empreendimentos. Proposto pelo deputado Iolando, ele foi discutido na reunião de líderes da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal).



O presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, solicitou um texto governamental complementar, evitando questões de origem e insegurança jurídica. A expectativa do setor produtivo é grande, com a esperança de acelerar o processo e evitar perdas financeiras para os empreendedores.



