Projeto visa impedir que o GDF contrate artistas com conteúdo considerado inadequado

A Câmara Legislativa do Distrito Federal se prepara para o retorno das atividades após o recesso. Um projeto apresentado pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa busca impedir a contratação de shows pelo GDF (Governo do Distrito Federal) que promovam pedofilia, apologia ao crime ou a drogas. Caso desrespeitado, o artista poderá pagar uma multa equivalente ao seu cachê. O deputado Fábio Félix criticou a proposta, alegando que é inconstitucional e representa uma forma de censura, afirmando que "o projeto esconde o objetivo de tolher a liberdade do artista em retratar a realidade da vida das pessoas."