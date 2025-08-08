Protesto pede duplicação da DF-128 que liga Planaltina do DF e Planaltina de Goiás

A população realizou um protesto na DF-128, que conecta Planaltina do DF e Planaltina de Goiás. O objetivo é solicitar a duplicação da rodovia considerada perigosa. Cruzes e cartazes foram utilizados para expressar o pedido. De acordo com dados do DER, nove acidentes ocorreram este ano.



A proposta de duplicação já foi discutida entre os governos locais, mas enfrenta questões ambientais relacionadas à estação ecológica Águas Emendadas. "Uma rodovia que há anos vem causando mortes, tragédias e hoje a gente está aqui nessa manifestação em busca da duplicação dessas vias", afirmou um dos manifestantes.



