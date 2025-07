Quedas em Idosos: importância da prevenção e cuidados necessários

A queda entre os mais velhos é comum e pode ser evitada. Jannet Malestein, 61 anos, caiu em casa, resultando numa fratura grave no quadril esquerdo. Em 2024, foram registrados mais de 344 mil atendimentos relacionados a quedas no Brasil. No Distrito Federal, nos primeiros quatro meses deste ano, ocorreram quase 2 mil atendimentos.



O ortopedista destaca a alta mortalidade associada à fratura do quadril em idosos por causa da fragilidade muscular. O Ministério da Saúde recomenda exercícios físicos e adaptações domiciliares para prevenção.



