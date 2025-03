Redução de tarifa para ônibus do Entorno é o próximo passo de negociações do governo

O Governo do Distrito Federal (GDF) e o governo de Goiás estão articulando a criação de um consórcio para gerenciar o sistema de transporte público do Entorno. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, esta ação pode possibilitar a redução das tarifas de ônibus até o meio do ano. Para a formalização do consórcio, é necessário que deputados locais aprovem leis específicas que envolvam o repasse anual de R$ 134 milhões entre os estados. Já estão sendo realizados cálculos técnicos para viabilizar a redução da tarifa. O ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador Ibaneis Rocha apoiam a iniciativa que pode retirar o assunto da esfera federal.



