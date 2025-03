Redução de velocidade no Eixão é tema de Audiência Pública no DF

Uma Audiência Pública promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal discutiu a proposta do Ministério Público de reduzir a velocidade no Eixão de 80 km/h para 60 km/h, após casos de atropelamentos. Carlos Pena, especialista em trânsito, argumentou que antes da redução, o término da linha 1 do metrô até Asa Norte e a interligação das ciclovias são necessários. Ele também ressaltou a importância de passarelas subterrâneas seguras e a sinergia entre metrô e veículos leves sobre trilhos. A proposta de redução atende a uma tendência global por vias mais lentas em áreas urbanas, mas exige planejamento para evitar congestionamentos.



