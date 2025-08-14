Representante da Neoenergia fala sobre retirada de cabos irregulares no DF

A Neoenergia retirou mais de uma tonelada de cabos irregulares do Distrito Federal. A maior parte das remoções ocorreu em locais com risco para a população e a rede elétrica. O material foi armazenado em um galpão da empresa. As empresas de telecomunicações são responsáveis pela organização dos cabos.



A companhia realiza fiscalização e notificação quando encontra irregularidades. Segundo o representante da Neoenergia, "a responsabilidade pelo ordenamento, pela manutenção dos cabos de telefonia é das empresas de telefonia". Cidadãos podem consultar o site da empresa sobre prestadoras regulares e evitar interrupções no serviço de internet.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!