Revitalização em Sobradinho: cidade recebe asfalto, iluminação e reforma de praças

A cidade de Sobradinho, no Distrito Federal, celebra a revitalização da infraestrutura urbana, com enfoque na recuperação asfáltica da avenida principal. Foram entregues dois quilômetros de novo pavimento com sinalização e melhorias na drenagem e nas calçadas.



Na região da Nova Colina, quase um quilômetro de via também foi refeito. Além disso, a operação contempla reformas em praças e iluminação, contribuindo para a segurança e qualidade de vida dos moradores.



"Chegou a hora da gente fazer aquilo que a população gosta no seu dia a dia", destacou o governador do DF, Ibaneis Rocha, durante cerimônia.



