A Polícia Militar de Brasília executou mandados de prisão em diferentes regiões da cidade, resultando em 141 detenções. A operação envolveu a colaboração entre o serviço operacional e o setor de inteligência, focando em foragidos e indivíduos em violação de medidas judiciais, como as saídas temporárias.



Entre os batalhões mais atuantes estão o 1º BPM, responsável pela Asa Sul e o Centro de Brasília, e o 6º BPM. Um destaque foi o caso de feminicídio no Sol Nascente, que ilustra os desafios na detenção após a apresentação em delegacias. Especialistas apontam que mudanças legislativas são necessárias para melhorar o processo de prisão cautelar fora do flagrante. Saiba o motivo da polícia militar cumprir mandados de prisão e alguns suspeitos serem liberados.



