SAMU completa 20 anos de atuação no DF

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) comemora 20 anos no Distrito Federal, com equipes dedicadas a atender emergências rapidamente. Recentemente, em Ceilândia, um paciente com parada cardíaca foi reanimado graças aos equipamentos avançados da ambulância.



Os socorristas, que enfrentam desafios no trânsito, como distrações de motoristas, destacam a importância da colaboração nas ruas. O médico Danilo Fernandes ressalta a adrenalina e a imprevisibilidade de cada atendimento, enquanto Adriano, condutor, alerta sobre os problemas causados pelo uso de celulares ao volante.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!