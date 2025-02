Segmentos políticos não recebem bem PEC que garante Fundo Constitucional para o DF

A proposta de emenda constitucional do senador Elzaci Lucas pretende proteger os repasses ao Fundo Constitucional do DF. No entanto, a iniciativa enfrenta resistência de setores políticos do Distrito Federal, preocupados com riscos desnecessários ao fundo e a ausência de consulta aos envolvidos. O presidente do PSDB, delegado Sandro Avelar, destaca a importância de um fórum para mobilizar e defender o fundo, sugerindo um debate mais amplo e colaborativo.