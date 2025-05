Servidora que acumula funções no DF e em MG recebe salários que chegam a R$ 30 mil

Raquel Matos, servidora da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) e vereadora em Lagoa Grande, em Minas Gerais, enfrenta polêmica por acumular salários que somam mais de R$ 30 mil mensais. O caso está sob investigação do deputado Wellington Luiz, que questiona a legalidade deste arranjo de trabalho remoto. A servidora se manifestou e afirmou que reside nos dois locais, dividindo seu expediente entre dias em trabalho remoto e outros presenciais.



A situação desperta indignação no público e alimenta o debate sobre o uso do teletrabalho para possíveis vantagens indevidas. Em resposta aos casos suspeitos, o GDF (Governo do Distrito Federal) emitiu um decreto proibindo o teletrabalho, medida que enfrenta resistência entre os servidores.



