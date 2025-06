SET Centro-Oeste reúne líderes da mídia e debate futuro da TV e da tecnologia em Brasília

A SET Centro-Oeste reuniu profissionais das áreas de mídia, jornalismo e entretenimento em um encontro no Hotel Royal Tulip, em Brasília . A pauta incluiu temas como TV 3.0, inteligência artificial, produção e distribuição de conteúdo e conectividade.



Roberto Munhoz, diretor de jornalismo da RECORD Brasília, destacou a importância de discutir a atualidade e o futuro do mercado audiovisual. Tomaso D’Angelo Papi, supervisor de engenharia da RECORD Brasília, participou de um painel sobre tecnologia, abordando TV digital e novas formas de engajamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!