Setor de comércio e serviços impulsiona contratações formais no DF

O setor de comércio e serviços lidera as contratações formais no Distrito Federal. O saldo de novos postos de trabalho foi superior a 25 mil entre janeiro e maio deste ano. Janaína, contratada como camareira após cinco anos na informalidade, destaca os benefícios do emprego formal. "Pis, 13º, como eu senti saudade do 13º", declara.



A qualificação profissional pode aumentar significativamente os salários, com quem tem ensino superior chegando a ganhar até 70% mais que quem possui ensino médio.



