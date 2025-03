Shows, exposições e atrações imperdíveis marcam a celebração do aniversário de Brasília

Os preparativos para o aniversário de Brasília já começaram, com a instalação de tótens para a contagem regressiva. Estão confirmados shows de Mari Fernandes e Zé Neto e Cristiano, além de atrações no Teatro Nacional e uma exposição do acervo pessoal de Juscelino Kubitschek.



A comemoração começa em 19 de abril com exposições gratuitas no Museu Nacional, além de entrada gratuita no Zoológico de Brasília e no Jardim Botânico. Durante o feriado prolongado, 30 hotéis oferecerão 35% de desconto nas diárias, e o Festival Week terá uma edição especial em restaurantes renomados com pratos a R$ 65.



