Shows, teatro e festivais agitam Brasília neste fim de semana

O Distrito Federal recebe uma série de atrações culturais neste fim de semana. No Parque da Cidade, estacionamento 11, acontece o Interfashion 2025, com mais de 30 desfiles de marcas locais e palestras sobre moda sustentável.



O Festival AnimaMix, no gramado do Eixo Cultural Íbero-Americano, promete diversão para toda a família, com shows, teatro, circo e oficinas criativas. No Sesc Taguatinga Norte, o FestLuso Brasília apresenta produções teatrais de países de língua portuguesa, com entrada gratuita.



Para quem busca humor e reflexão, a peça “Mãe Fora da Caixa” será exibida no Teatro Unip, abordando de forma divertida os desafios da maternidade.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!