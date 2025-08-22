Logo R7.com
Shows, teatro e festivais agitam Brasília neste fim de semana

De desfiles de moda e festivais familiares a peças de teatro, DF oferece programação variada

DF Record|Do R7

O Distrito Federal recebe uma série de atrações culturais neste fim de semana. No Parque da Cidade, estacionamento 11, acontece o Interfashion 2025, com mais de 30 desfiles de marcas locais e palestras sobre moda sustentável.

O Festival AnimaMix, no gramado do Eixo Cultural Íbero-Americano, promete diversão para toda a família, com shows, teatro, circo e oficinas criativas. No Sesc Taguatinga Norte, o FestLuso Brasília apresenta produções teatrais de países de língua portuguesa, com entrada gratuita.

Para quem busca humor e reflexão, a peça “Mãe Fora da Caixa” será exibida no Teatro Unip, abordando de forma divertida os desafios da maternidade.

